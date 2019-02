A siete años de la tragedia de Once

Un nuevo homenaje a las 51 víctimas.

“Llegamos a este aniversario con los responsables penales presos”, destacó María Luján Rey, la encargada de leer el documento junto a Paolo Menghini, ambos padres de Lucas, quien fue encontrado muerto arriba del tren 60 horas después del choque.

Precisamente este viernes 22 de febrero se cumplieron 7 años de la tragedia de Once, cuando la formación Chapa 16 de tren Sarmiento se estrelló contra el andén y como consecuencia murieron 51 personas, incluyendo a una embarazada, y donde hubo alrededor de 700 heridos.

Como ocurre cada año desde aquella fatídica mañana, a las 8.32 sonó la sirena que recuerda a las víctimas, donde los presentes nombran a cada uno de los familiares que ya no están.

Inmediatamente se pasó a la lectura del documento, a cargo de los padres de Lucas Menghini Rey, quienes hicieron referencia al tan discutido tema de la extinción de dominio. “No pedimos que se violen el Código Civil ni la Constitución, pero la política no puede mirar para otro lado: quien robó el dinero de todos en la función pública, que lo devuelva”, subrayó Paolo Menghini. “Los bienes recuperados pueden ayudar a mitigar los padecimientos sufridos”, sostuvo María Luján Rey.

Por esa tragedia fueron juzgados y condenados 21 procesados, entre ellos los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y el entonces titular de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Cirigliano. Además tuvieron sus condenas Marcos Córdoba, el maquinista acusado por no haber frenado; Marcelo Calderón y otros tres responsables de Cometrans, la encargada de controlar a TBA, y otros doce empresarios y ex funcionarios.