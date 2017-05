El pueblo y otra muestra a favor del Nunca Más

En Rosario, como en todo el país, se realizó el miércoles por la tarde una multitudinaria marcha en contra de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite la aplicación de la ley del 2×1 en un caso de delito de lesa humanidad.

Para las organizaciones de Derechos Humanos fue el culmine de una serie de hechos preocupantes “No es algo espontáneo, venía con un entorno de provocación, esto no fue de un día para el otro” dijo Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo.

Pero lo que se respiró en la marcha de ayer en Rosario fue que el dictamen de la Corte Suprema fue demasiado lejos por las consecuencias concretas y graves que podrían acarrear para la sociedad. “Estamos ante la posibilidad de que los genocidas puedan convivir impunemente por las calles e incluso de que vuelvan a ejercer la violencia”, decía un manifestante. “Fue muy emocionante, demostramos que Rosario está presente en la lucha”, expresó Norma Vermeullen, madre de Plaza 25 de Mayo, luego de dirigirse a la multitud.

Los efectos que produjo esta sentencia fueron equiparables al indulto, de allí que muchos recordaron la carta que escribió Jaime de Nevares en aquella ocasión.

“La inicua injusticia se ha consumado. La Justicia, garantía de seguridad para la Nación, ha sido burlada. La arbitrariedad ha sido entronizada. La desconfianza hacia las instituciones republicanas invadirá todos los ámbitos. La sociedad argentina no resiste convivir con los autores de los más aberrantes crímenes de su historia, de los que no han pedido perdón porque no están arrepentidos. El espíritu de venganza ha sido fomentado. A la violencia le han dado argumentos. ¿Y a esto le quieren llamar Reconciliación?” (29/12/1990)